- Indicele preturilor de consum din Rusia a crescut cu 8,4% in noiembrie, in termeni anuali, atingand cel mari ridicat nivel de la inceputul anului 2016, amplificand presiunea asupra bancii centrale de a mari din nou dobanzile, potrivit datelor publicate miercuri, transmite Reuters, citat de news.ro…

- Scumpirile la orice inseamna ca inflația este aici pentru a ramane. Și tinde sa creasca, sfidand prognozele oficiale, erodand credibilitatea instituțiilor financiare și a celor care le conduc. Președintele Rezervei Federale(Fed), influentul Jerome Powell, și-a modificat tonul despre inflație, declanșand…

- Scumpirile vor continua pana la finalul anului acesta, ducand rata inflației in jurul cifrei de 8%, iar in cel mai rau scenariu ar putea fi depașit și acest numar, potrivit lui Valentin Tataru, economist-șef al ING Bank.

- Cristina Stocheci, senator PSD de Argeș: ”Inflația atinge cote alarmante! Prețurile la alimente și produse devin insuportabile pentru romani! INS a comunicat o inflație anuala de 6,3%, ceea ce confirma previziunea PSD ca pana la finalul acestui an vom avea o inflație de peste 7%!!! Este cea mai mare…

- Rata anuala a inflatiei continua sa creasca și a ajuns la 6,3% in luna septembrie 2021, de la 5,3% in august, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 8,71%, marfurile alimentare cu 4,26%, iar serviciile cu 3,75%, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica…

- Conform INS, preturile de consum in luna septembrie 2021 comparativ cu luna august 2021 au crescut cu 0,8%. Rata inflatiei de la inceputul anului (septembrie 2021 comparativ cu decembrie 2020) este 5,6%, in timp ce rata anuala a inflatiei in luna septembrie 2021 comparativ cu luna septembrie 2020 a…

- Bursa de pe Wall Street a deschis sedinta de miercuri in scadere, din cauza temerilor privind inflatia, transmite Reuters. Indicele Dow Jones Industrial Average s-a depreciat cu 0,92%, ajungand la valoarea de 33.997,83 puncte, in scadere cu 316,84 puncte fata de valoarea inregistrata la inchiderea…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a urcat luna trecuta la cel mai ridicat nivel din ultimii 13 ani, iar analistii se asteapta ca tendinta sa continue, un motiv de ingrijorare pentru BCE si investitori, transmite Reuters. Potrivit unei estimari preliminare publicate vineri de Oficiul European…