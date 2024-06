Stiri pe aceeasi tema

- BCE si-a scazut dobanzile ultima data la 18 septembrie 2019. Dobanda depozitelor scade astfel de la 4% la a 3,75% Acest anunt era foarte asteptat, insa efectul imediat urmeaza sa fie limitat pe piete. Viteza si durata viitoarelor scaderi de dobanzi ale BCE sunt in continuare ”foarte incerte”, a avertizat…

- Rata anuala a inflatiei va continua sa scada in urmatoarele luni intr-un ritm incetinit fata de anul 2023 si pe o traiectorie usor mai ridicata decat cea anticipata in prognoza pe termen mediu din februarie 2024, se arata in Minuta sedintei de politica monetara a Consiliului de Administratie al Bancii…

- Inflatia in SUA a fost una peste asteptari in luna martie, ceea ce ar putea inlatura complet perspectiva unei prime reduceri de dobanda din partea Rezervei Federale (Fed) la reuniunea din luna iunie, transmite agenția AFP, citata de Agerpres.

- Confirmand așteptarile economiștilor, cei 9 membri ai Consiliului de Administrație al BNR au decis joi sa mențina rata dobanzii de politica monetara la 7% pe an. Guvernatorul a spus ca la nivelul conducerii BNR s-a discutat un calendar potential de reducere a ratei dobanzii de politica monetara, dar…

- Banca centrala a Turciei a majorat joi dobanda de referinta, respectiv dobanda de rascumparare pe o saptamana, de la 45% la 50%, invocand nevoia continua de a contracara accentuarea inflatiei din tara, in pofida asigurarilor anterioare ca a incheiat ciclul majorarilor, transmite CNBC. ”In februarie,…

- ”In februarie, condusa de inflatia serviciilor, tendinta de baza a inflatiei lunare a fost mai mare decat erau asteptarile”, a declarat Comitetul de politica monetara al bancii intr-un comunicat dupa decizie. Acesta a remarcat ca importurile de bunuri de consum si aur au incetinit, ceea ce a imbunatatit…

- Bulgaria este in grafic in privinta indeplinirii pana in septembrie a criteriului referitor la rata inflatiei, necesar pentru intrarea in zona euro, a afirmat ministrul de Finante, Asen Vassilev.

- Atingerea acestui nivel in numai trei luni subliniaza modul in care Milei, un economist outsider, face ca stabilizarea finantelor publice sa fie prioritatea sa, ajutand tara sa depaseasca tintele de acumulare a rezervelor valutare stabilite cu cu principalul sau creditor, Fondul Monetar International…