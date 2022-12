Inflația scade, economia încetinește. La mijloc, băncile centrale La ce sa ne așteptam in 2023: bancherii centrali vor trebui sa franeze inasprirea monetara, pe masura ce se vor ivi noi dovezi ca inflația record se diminueaza, iar creșterea economica incetinește. Marea Britanie pare sa fie deja in recesiune, la fel ca o mare parte din Europa. Marea intrebare pentru anul viitor este cand […] The post Inflația scade, economia incetinește. La mijloc, bancile centrale first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

