Inflația s-a redus puțin în noiembrie, dar rămâne la o cotă foarte ridicată Rata anuala a inflatiei a coborat la 7,8% in luna noiembrie 2021, de la 7,9% in octombrie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,49%, marfurile alimentare cu 6,10%, iar serviciile cu 4,09%, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). “Indicele preturilor de consum in luna noiembrie 2021 comparativ cu luna octombrie 2021 este 100,00%. Rata inflatiei de la inceputul anului (noiembrie 2021 comparativ cu decembrie 2020) este 7,4%. Rata anuala a inflatiei in luna noiembrie 2021 comparativ cu luna noiembrie 2020 este 7,8%. Rata medie a preturilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

