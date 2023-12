Inflația rămâne subiectul numărul unu pentru investitori Ințelegerea a ceea ce se intampla cu inflația este cheia pentru a prevedea ce vor face bancile centrale și, prin urmare, cum vor evolua obligațiunile și acțiunile. Dar nu toți investitorii privesc inflația in același mod ca bancherii, și, in momentul de fața, acest lucru face o mare diferența in ceea ce privește concluziile trase […] The post Inflația ramane subiectul numarul unu pentru investitori first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Așa cum, probabil, unii iși mai amintesc din școala generala, gramatica limbii romane este știința care se ocupa cu studiul regulilor care stau la baza modificarii formei cuvintelor și, de asemenea, a regulilor dupa care cuvintele se imbina in propoziții și in fraze. Atunci cand vorbim despre gramatica…

- Hunt urmeaza sa prezinte miercuri o declaratie de toamna, in care spera ca va reinvia soarta atat a economiei britanice stagnante, cat si a conservatorilor guvernanti, inaintea alegerilor asteptate anul viitor, iar Sunday Times a scris ca are in vedere reducerea impozitului pe venit sau a asigurarilor…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a declarat, vineri, ca nu se pune problema unei reduceri a dobanzii de politica monetara pana cand nu se observa ca inflatia scade, mentionand ca reducerea dobanzii cheie si majorarea ei ulterioara, ca urmare a reaprinderii inflatiei, este "cea…

- Luni si marti, la Toulouse, a avut loc o intalnire intre reprezentanții a 42 de cluburi din Franta, Anglia, Irlanda, Tara Galilor, Africa de Sud si Scotia, dar si oficiali ai World Rugby, Six Nations si ai altor opt federatii nationale. Subiectul intalnirii l-a reprezentat organizarea unei Cupe Mondiale…

- Inflatia de baza – care exclude preturile volatile ale alimentelor si energiei – a coborat la 4,2% in octombrie, fata de aceeasi perioada a anului trecut, de la 4,5% in septembrie, potrivit institutului de statistica a Uniunii Europene, Eurostat. ”Privind principalele componente ale inflatiei din zona…

- Marele pericol privind aderarea Romaniei la Schengen: 'Subiectul risca sa fie neglijat de politicieni nepasatori!'Presedintele PMP, Eugen Tomac, afirma, marti, ca ”este esential ca subiectul aderarii Romaniei la Spatiul Schengen sa ramana in prim-plan”. Potrivit acestuia, ”fara o atentie constanta si…

- Rata anuala a inflatiei a scazut in luna septembrie la 8,8%, de la 9,4% in august, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 10,36%, cele nealimentare cu 6,68%, iar serviciile cu 12,10%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate joi. In septembrie, comparativ cu…

- Indicatorul referitor la inflatie a scazut de la nivelul de 5,2% atins in august, in timp ce inflatia de la luna la luna a incetinit de la 0,5% la 0,3%. Inflatia de baza, care exclude energia, alimentele, alcoolul si tutunul, si este urmarita indeaproape de factorii de decizie monetara, a incetinit…