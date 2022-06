Inflația obligă băncile centrale să își modifice politicile flLeul și-a menținut stabilitatea in ciuda situației incordate existente pe piețele de acțiuni și pe cele obligatare, provocate de creșterea inflației și razboiul din Ucraina. Turbulențele au determinat BCE sa organizeze miercuri o intalnire surpriza a guvernatorilor din țarile care fac parte din zona euro, pentru a discuta conditiile din piețe, la mai puțin de o saptamana dupa ce a decis sa nu modifice dobanzile in zona negativa. Cursul monedei unice a crescut marginal de la 4,9439 la 4,9449 lei, in timp ce transferurile se efectuau in culoarul 4,944 – 4,95 lei. Modificarile din piața monetara… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

