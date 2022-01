Ne asteapta noi scumpiri la mancare, energie și carburanți cel putin pana la vara. Economistii Bancii Nationale estimeaza ca preturile vor creste treptat. Astfel in iunie am putea avea o inflatie de 8,6%, peste cea de 8,2% din decembrie anul trecut. Abia spre finele anului acesta media scumpirilor la produse si servicii ar ajunge la […] The post Inflația o ia razna! Noi scumpiri la mancare, energie și carburanți in urmatoarele luni first appeared on Ziarul National .