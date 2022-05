Inflația nu se va diminua în vară! Managerii din economie prevăd noi creșteri de prețuri Inflația nu se va tempera nici la inceputul trimestrului trei, in condițiile in care managerii din economie estimeaza noi creșteri de prețuri in perioada mai-iulie. In același timp, volumul producției este anticipat sa creasca in intervalul de timp amintit in principalele domenii economice. Inflația la poarta fabricii, creștere accentuata Managerii intrprinderilor din economia romaneasca anticipeaza ca tendința ascendenta a prețurilor, deja aflate la un nivel foarte mare, in comparație cu anii trecuți, nu se va estompa nici la inceputul celui de-al treilea trimestru al anului. … Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nu se va lua nicio masura in Guvern fara sa existe un dialog cu mediul de afaceri, spune președintele PSD, Marcel Ciolacu. „Stiu si eu si dumneavoastra discutiile din spatiul public privind anumite modificari la Codul Fiscal sau anumite abordari. Eu vreau sa va asigur ca nu se va lua nicio masura in…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a continuat sa creasca in luna aprilie pana la 8,1%, de la 7,8% in luna martie, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Estonia (19,1%), Lituania (16,6%), Cehia (13,2%), Letonia (13,1%), Bulgaria (12,1%) si Romania (11,7%), arata datele publicate, miercuri,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca Vladimir Putin este „vinovat” de criza economica actuala, care a dus la inflație și scumpiri in toata lumea, dupa declanșarea razboiului in Ucraina. . „Inflatia este doar un factor si ca sa incep cu un raspuns simplu, am toata increderea ca Guvernul a luat…

- Institutul National de Statistica a publicat miercuri date referitoare la scumpirea din ultimul an a gazelor naturale, a cartofilor și a uleiului comestibil. Preturile la gaze naturale au urcat cu 85,27%, la cartofi cu 41,84% si la uleiul comestibil cu 38,19%. Rata anuala a inflației a urcat la 13,76%.

- Importurile de titei s-au ridicat, in perioada mentionata, la 1,272 milioane tep, fiind cu 3.500 tep (0,3%) mai mici fata de cele din anul precedent, scrie Agerpres. Romania a produs, in primele doua luni din 2022, o cantitate de titei de peste 481.600 de tone echivalent petrol (tep), cu 23.100 tep…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 10,15% in luna martie 2022, de la 8,53% in februarie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,86%, cele alimentare cu 11,20%, iar serviciile cu 6,53%, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). „Preturile de…

- OFICIAL| Inflația a trecut pragul de 10%: Topul scumpirilor fața de martie 2021 OFICIAL| Inflația a trecut pragul de 10%: Topul scumpirilor fața de martie 2021 Rata inflației a trecut de pragul de 10%, arata datele publicate marți de Institutul Național de Statistica (INS). Romania nu a mai avut de…

- In luna februarie 2022, comparativ cu luna februarie 2021, ”inflația industriala” a fost de 43,8%, de aproape 5 ori mai mare decat inflația la consumator – IPC (8,5%), a transmis ieri Institutul Național de Statisca, potrivit Hotnews. Pe piața interna, creșterea a fost de 57,6%, in timp ce indicele…