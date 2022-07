Stiri pe aceeasi tema

- Italia a declarat luni stare de urgenta in cinci regiuni din nord si a anuntat deblocarea unui fond de 36,5 milioane de euro pentru a face fata secetei care a lovit campia fluviului Po de cateva saptamani, scrie AFP. Cabinetul a aprobat instituirea starii de urgenta in Emilia-Romagna, Friuli-Venetia…

- Bani mai ,,mulți” pentru elevi. Cine va primi cate 15 lei lunar in anul școlar 2022/2023 Bani mai mulți pentru elevi. Cine va primi cate 15 lei lunar in anul școlar 2022/2023 Un proiect de Ordonanța de Urgența a fost inițiat de catre Ministerul Educației prin care Programul-pilot de acordare a unui…

- Guvernul Rusiei a adaugat 551,4 miliarde de ruble (9,5 miliarde de dolari) in Fondul sau de rezerva de urgenta, in conditiile in care Kremlinul extinde masurile de protectie, in incercarea de a-si proteja economia de impactul sanctiunilor occidentale si al actiunilor sale in Ucraina, transmite Reuters,…

- Razboiul din Ucraina a amplificat incetinirea economiei globale, care intra acum in ceea ce ar putea deveni ”o perioada prelungita de crestere slaba si inflatie ridicata”, a declarat Banca Mondiala in raportul privind perspectivele economice globale, avertizand ca perspectivele de crestere s-ar putea…

- Unul dintre principalele puncte din cadrul pachetului de masuri de sprijin anunțat luni este un ajutor financiar in valoare de 700 de lei care va reveni pensionarilor ce primesc o suma lunara mai mica de 2.000 de lei. Marius Budai, ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, a declarat ca acest sprijin…

- Consiliul de Administratie al BNR nu este prea optimist in privinta evoluției inflației, care va continua sa ramana extrem de ridicata pana in iunie 2023. Iata concluziile analizelor privind evolutiile macroeconomice viitoare.

- Județul Cluj a primit 1,2 miliarde de lei, prin Programul de investiții ”Anghel Saligny”, iar banii se vor duce in investiții. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a anunțat ca sunt 193 de proiecte de finanțare depuse.Din suma alocata județului nostru: 697.156.386 lei sunt alocați…

- Italia ar urma sa prezinte luni un pachet de stimulare de pana la sapte miliarde de euro, pentru a frana cresterea preturilor la energie si a ajuta companiile sa faca fata impactului economic al razboiului din Ucraina, au anuntat sindicatele dupa o intalnire cu Guvernul, transmite Reuters. Fii…