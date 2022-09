Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 15,3% in luna august a acestui an, de la 15% in luna iulie, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Cele mai mari scumpiri au avut loc la gaze, cartofi și ulei.

- Rata anuala a inflatiei in zona euro s-a situat la 8,9- in iulie, in crestere de la 8,6- luna precedenta, in timp ce in Uniunea Europeana a urcat de la 9,6- la 9,8-, tarile membre cu cele mai ridicate rate ale inflatiei fiind Estonia, Letonia, Lituania, Cehia, Bulgaria, Ungaria, Polonia si Romania,…

- Rata anuala a inflatiei in luna iulie 2022 comparativ cu luna iulie 2021 este de 15,0%, arata datele publicate azi de Institutul Național de Statistica. Rata anuala a inflatiei ajunsese la 15,1% in luna iunie, potrivit Economedia. Continue reading Inflația a ajuns la 15% pe an, incetinind ușor ritmul…

- Rata anuala a inflatiei a coborat la 14,96% in luna iulie a acestui an, de la 15,1% in iunie, in conditiile in care preturile marfurilor nealimentare au urcat cu 16,59%, cele ale marfurilor alimentare au fost mai mari cu 16,05%, iar serviciile au fost mai scumpe cu 8,33%, conform datelor publicate astazi…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 15,1% in luna iunie a acestui an, de la 14,5% in mai, in conditiile in care preturile marfurilor nealimentare au urcat cu 17,92%, cele ale marfurilor alimentare au fost mai mari cu 14,67%, iar serviciile au fost mai scumpe cu 7,81%, conform datelor publicate marti,…

