Inflația mare creează probleme pe piața muncii (BNR) Nivelul ridicat al inflatiei reclama monitorizarea atenta a evolutiilor de pe piata muncii, date fiind si problemele structurale cronice ale acesteia, precum si majorarile de salarii efectuate in debutul anului in sectorul bugetar, dar si in cel privat, se arata in Minuta sedintei de politica monetara a Consiliului de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) din 10 ianuarie 2023. „Membrii Consiliului au apreciat ca persistenta in viitorul apropiat a unui grad relativ atenuat de tensionare a pietei muncii, asa dupa cum sugereaza indicatorii specifici, precum si costurile mari cu energia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

