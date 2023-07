Stiri pe aceeasi tema

- Indicele preturilor de consum, care masoara schimbarile preturilor pentru o multitudine de bunuri si servicii, a crescut cu doar 0,1% fata de luna precedenta, coborand ritmul anual la 4%, de la 4,9% in aprilie. Cresterea anuala este cea mai mica din martie 2021, cand inflatia tocmai incepea sa accelereze…

- Rata anuala a inflatiei a scazut la 10,64% in mai 2023, de la 11,23% in aprilie 2023, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 18,73%, cele nealimentare cu 5,15%, iar serviciile cu 11,16%, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS).„Indicele preturilor de consum in…

- Indicele global al prețurilor produselor alimentare a scazut in luna mai la cel mai redus nivel din ultimii doi ani, a anunțat vineri Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultura. In luna mai, acest indice a scazut cu 2,6% comparativ cu luna aprilie. Organizația publica lunar Indicele…

- Rata anuala a inflatiei in luna aprilie 2023 comparativ cu luna aprilie 2022 este 11,2%, anunța azi Institutul Național de Statistica. Astfel, indicatorul continua scaderea, dupa ce rata anuala a inflației in luna martie era de14,5%, fața de 15,5% inregistrata in luna precedenta.Indicele preturilor…

- Rata anuala a inflatiei in Turcia a incetinit la 43,68% in aprilie, de la 50,51% luna precedenta, conform datelor publicate miercuri de Institutul de Statistica, in timp ce analistii se asteptau la un nivel de 46,5%, transmit DPA si Reuters.

- Rata anuala a inflatiei in luna martie 2023, comparativ cu luna martie 2022, a coborat la 14,5%, de la 15,5% in februarie, arata datele publicate joi, 13 aprilie, de Institutul National de Statistica.”Indicele preturilor de consum in luna martie 2023 comparativ cu luna februarie 2023 este…

