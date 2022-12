Inflația industrială a fost de peste 41% în octombrie In luna octombrie 2022, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 2,2% fata de luna septembrie 2022. Fața de octombrie 2021, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 41,1%, a anunaat vineri Institutul Național de Statistica. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In luna octombrie 2022, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 2,2% fata de luna septembrie 2022. Fața de octombrie 2021, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 41,1%, a anunțat vineri Institutul Național…

- Rata anuala a inflatiei a coborat la 15,32% in luna octombrie a acestui an, de la 15,88% in septembrie, in conditiile in care preturile marfurilor alimentare au crescut cu 20,58%, cele ale marfurilor nealimentare au fost mai mari cu 14,37%, iar serviciile au fost mai scumpe cu 8,31%, conform datelor…

- Rata anuala a inflatiei a coborat la 15,32% in luna octombrie, de la 15,88% in septembrie, in conditiile in care preturile marfurilor alimentare au crescut cu 20,58%, cele ale marfurilor nealimentare au fost mai mari cu 14,37%, iar serviciile au fost mai scumpe cu 8,31%, conform datelor publicate vineri…

- Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au crescut cu 41,4% in Uniunea Europeana (UE) si cu 41,9% in zona euro, in septembrie, comparativ cu perioada similara din 2021, arata datele publicate vineri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat), informeaza Agerpres. Fii la curent…

- ”In luna septembrie 2022, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au scazut cu 1% fata de luna august 2022. In luna septembrie 2022, comparativ cu luna septembrie 2021, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 46,7%”,…

- Romania a avut in luna august al doilea cel mai mare avans al prețurilor producției industriale din Uniunea Europeana, dupa Irlanda.Ritmul anual de creștere al inflației industriale interne consemnat in august este cel mai mare din acest an, depașind cele mai pesimiste așteptari.August…

- Inflația calculata de Institutul Național de Statistica și afișata de BNR pentru luna august 2022 fața de aceeași luna a anului trecut a fost de 15,32%. Cele mai mari scumpiri anunțate de Institutul Național de Statistica in perioada analizata au fost la alimente, respectiv la gaze naturale. Din calculele…

- In luna iulie 2022, cifra de afaceri din industrie pe total (piata interna si piata externa) a scazut, in termeni nominali, fața de luna iunie 2022, cu 2,4%, iar fața de luna iulie 2021, a crescut cu 24,1%, anunța INS. In perioada 1.I-31.VII.2022, comparativ cu perioada 1.I-31.VII.2021, cifra de…