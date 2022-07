Inflația în zona euro urcă la noi recorduri: 8,6% în luna iunie Rata anuala a inflatiei in zona euro a atins un nou maxim istoric in luna iunie, iar varful de inflatie ar putea fi atins abia peste cateva luni, ceea ce ofera noi motive pentru o majorare rapida a costului creditului de catre Banca Centrala Europeana, incepand chiar de luna aceasta, transmite Reuters. Potrivit unei estimari preliminare publicate vineri de Eurostat, rata anuala a inflatiei in zona euro a crescut pana la 8,6% in luna iunie 2022, depasind precedentul maxim istoric de 8,1% inregistrat in luna mai. Este vorba despre un nivel al inflatiei de patru ori mai mare fata de obiectivul tinta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

