- Averea cumulata a gospodariilor din SUA a scazut cu un record de 6.100 de miliarde de dolari, la cel mai redus nivel din ultimul an, deoarece impactul evolutiei negative a preturilor actiunilor a depasit cu mult contributia castigurilor suplimentare aduse de valorile imobiliare, potrivit unui raport…

- Inflatia din zona euro a atins un nou record in august, de 9,1%, potrivit estimarii semnal a biroului european de statistica Eurostat, principalul motiv fiind preturile ridicate ale energiei, transmite CNBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- “As vrea sa va dau cateva detalii despre aprobarea Ordonantei de Guvern prin care se majoreaza cu 10 miliarde de lei plafonul total al garantiilor care pot fi acordate in cadrul programului IMM Invest Plus. Astfel, se imbunatateste functionarea acestui program cu un plafon total al garantiilor care…

- Miscarea sociala a inceput duminica in portul Felixstowe, in estul tarii, si ”s-ar putea finaliza in aceasta dupa-amiaza (n.r. luni) daca angajatorii vor fi de acord sa ne intalnim pentru negocieri reale”, a subliniat Robert Morton, seful filialei de logistica a sindicatului Unite. In caz contrar, ”lantul…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a atins un nou maxim istoric in luna iulie, ceea ce mentine presiunile asupra Bancii Centrale Europene sa opteze pentru o noua majorare semnificativa a costului creditului in luna septembrie, transmite Reuters.

- Inflația pune in dificultate mai multe companii, printre care și producatorul local de cosmetice Farmec, care afirma prin CEO, faptul ca, deși prețul materiilor prime a crescut considerabil, compania nu poate crește costul produselor prea mult.

- Inflatia din zona euro a atins un nou record in iunie, de 8,6% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, chiar inainte de prima crestere a ratei dobanzii a Bancii Centrale Europene (BCE) in ultimii 11 ani, potrivit datelor biroului european de statistica Eurostat, transmite CNBC. Fii…