Inflația în zona euro a scăzut peste așteptări după ce prețurile la energie s-au prăbușit Rata anuala a inflatiei in zona euro a scazut in luna iunie, pentru a treia luna la rand, pe masura ce pretul carburantilor s-a prabusit iar avansul preturilor la alimente a incetinit, transmite Reuters. Potrivit unei estimari preliminare publicate vineri de Eurostat, rata anuala a inflatiei in zona euro a scazut pana la 5,5% in luna iunie 2023, de la un nivel de 6,1% inregistrat in luna mai. Cifra anuntata de Eurostat este sub estimarile analistilor, care mizau pe o diminuare a inflatiei pana la 5,6%. In plus, Germania este singura tara din zona euro care a inregistrat un avans al inflatiei… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

