Inflaţia în zona euro a scăzut în noiembrie pentru prima dată în ultimele 17 luni Rata anuala a inflatiei in zona euro a inregistrat o scadere peste asteptari in luna noiembrie, aceasta fiind si prima scadere a inflatiei inregistrata de zona euro dupa luna iunie 2021, dar cu toate acestea a continuat sa ramana in zona de doua cifre, transmite AFP. Potrivit unei estimari preliminare publicate miercuri de Eurostat, rata anuala a inflatiei in zona euro a scazut pana la 10- in luna noiembrie 2022, de la un nivel record de 10,6- inregistrat in luna octombrie. Cifra anuntata de Eurostat este mai buna decat estimarile analistilor, care mizau pe o crestere a preturilor de 10,4-. Scaderea… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

