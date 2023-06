Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unei estimari preliminare publicate vineri de Eurostat, rata anuala a inflatiei in zona euro a scazut pana la 5,5% in iunie, de la nivelul de 6,1% inregistrat in luna mai, transmite Reuters, citat de Agerpres. Cifra anuntata de Eurostat este peste estimarile analistilor, care mizau pe o diminuare…

- Scaderea prețurilor la energie, reducerea constrangerilor legate de oferta și o piața puternica a forței de munca au susținut o creștere moderata in primul trimestru al anului 2023, eliminand temerile legate de o recesiune. Acest inceput, mai bun decat se preconizase, ridica perspectivele de creștere…

- BCE a majorat pentru a opta oara consecutiv rata dobanzii cheie – cea pe care bancile o platesc pentru a plasa numerar in siguranta la banca centrala – cu 25 de puncte procentuale, pana la 3,5%, cel mai ridicat nivel din 2001 incoace. Banca centrala a celor 20 de tari care au adoptat moneda euro spune…

- Preturile locuintelor in Marea Britanie au scazut in ritm anual in luna mai, pentru prima data in ultimii 11 ani, arata datele publicate miercuri de furnizorul de credite ipotecare Halifax (care face parte din grupul Lloyds), impactul majorarii dobinzilor asupra pietei imobiliare devenind acum mai clar,…

- In aprilie, cresterea preturilor a scazut la 2,31% in decurs de un an, de la 3,51% in martie pe un an, potrivit Rosstat, departe de varfurile atinse in urma invaziei Ucrainei in februarie 2022. Aceasta scadere nu rezulta, cu toate acestea, dintr-o scadere reala a inflatiei in Rusia, ci mai ales din…

- Germania, prima economie europeana, a inregistrat o scadere peste asteptari a exporturilor in martie, in urma reducerii livrarilor catre Statele Unite si China, conform datelor publicate joi de Oficiul federal de statistica (Destatis), transmit DPA si Reuters.Exporturile au scazut cu 5,2% in martie,…

- Inflatia preturilor la alimente va incepe sa se atenueze in semestrul doi din 2023, cand se va resimti declinul preturilor recoltelor, a afirmat marti Francois Villeroy de Galhau, membru in Consiliul guvernatorilor Bancii Centrale Europene, citat de Reuters și Agerpres.

- Rata anuala a inflatiei in luna martie 2023, comparativ cu luna martie 2022, a coborat la 14,5%, de la 15,5% in februarie, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica (INS).”Indicele preturilor de consum in luna martie 2023 comparativ cu luna februarie 2023 este 101,01%. Rata…