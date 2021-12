Stiri pe aceeasi tema

- Somajul redus si cererea solida a consumatorilor din Europa Centrala si de Est s-au combinat cu o serie de factori globali precum cresterea preturilor la carburanti si perturbarile lanturilor de aprovizionare pentru a alimenta inflatia. Aceasta situatie creeaza o problema pentru Guvernul de la Varsovia…

- Inflația din zona euro a atins luna aceasta cea mai mare rata inregistrata vreodata, din cauza creșterii costurilor cu energia, potrivit datelor Eurostat publicate marți. Creșterea prețurilor de consum in cele 19 țari care folosesc moneda euro s-a accelerat la 4,9% in noiembrie, de departe…

- Indicele preturilor de consum din Germania a inregistrat o crestere peste asteptari in luna noiembrie, ceea ce complica misiunea oficialilor Bancii Centrale Europene (BCE) care incearca sa ii convinga pe consumatori ca actuala crestere a preturilor este una temporara, transmite Bloomberg. Conform…

- Indicele preturilor de consum (IPC), principalul indicator al inflatiei, a crescut cu 1,5%, interanual, in China, in octombrie, in timp ce indicele preturilor de productie (IPP) a marcat un nou record, de 13,5%, relateaza agentia EFE, citat de agerpres. Datele publicate miercuri de Biroul National…

- Rata anuala a inflatiei in Spania a atins 5,5% in octombrie, cel mai ridicat nivel din ultimii 29 ani, pe fondul majorarii preturilor energiei, arata datele preliminare publicate joi de Institutul de Statistica (INE), transmit Reuters si Bloomberg, citat de agerpres. Este cel mai ridicat nivel al…

- Cresterea preturilor gazelor naturale, deficitul de personal si lipsa navelor comerciale alimenteaza cresterea peste asteptari a preturilor si pun sub semnul intrebarii ideea ca inflatia va fi tranzitorie, potrivit analistilor intervievati de Reuters. Reprezentantii bancilor centrale, chiar…

- Creșterea prețurilor la gaze in Europa va afecta situația din intreaga lume, aceasta ar putea avea impact grav asupra industriei și chiar provoca tensiuni sociale, crede presa mondiala. O serie de publicații menționeaza, de asemenea, ca situația este in beneficiul Gazpromului rusesc, intrucit acesta…

- Inflatia din zona euro ar putea atinge cel mai ridicat nivel, de 3,2%, in ultimul trimestru al acestui an inainte de a se retrage la sub 2% pana la mijlocul anului viitor, arata un sondaj realizat de Bloomberg cu participarea unor economisti. Estimarile concorda cu insistentele presedintei…