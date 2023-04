Inflația, în ușoară scădere. Alimentele care au în continuare prețuri extrem de crescute Rata anuala a inflatiei in luna martie 2023, comparativ cu luna martie 2022, a coborat la 14,5%, de la 15,5% in februarie, arata datele publicate joi, 13 aprilie, de Institutul National de Statistica. ”Indicele preturilor de consum in luna martie 2023 comparativ cu luna februarie 2023 este 101,01%. Rata inflatiei de la inceputul anului (martie 2023 comparativ cu decembrie 2022) este 2,3%. Rata anuala a inflatiei in luna martie 2023 comparativ cu luna martie 2022 este 14,5%. Rata medie a modificarii preturilor de consum in ultimele 12 luni (aprilie 2022 – martie 2023) fata de precedentele… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei in luna martie 2023, comparativ cu luna martie 2022, a coborat la 14,5-, de la 15,5- in februarie, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). "Indicele preturilor de consum in luna martie 2023 comparativ cu luna februarie 2023 este 101,01-. Rata inflatiei…

- Rata anuala a inflatiei in luna martie 2023, comparativ cu luna martie 2022, a coborat la 14,5%, de la 15,5% in februarie, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica (INS).”Indicele preturilor de consum in luna martie 2023 comparativ cu luna februarie 2023 este 101,01%. Rata…

- ”Indicele preturilor de consum in luna martie 2023 comparativ cu luna februarie 2023 este 101,01%. Rata inflatiei de la inceputul anului (martie 2023 comparativ cu decembrie 2022) este 2,3%. Rata anuala a inflatiei in luna martie 2023 comparativ cu luna martie 2022 este 14,5%. Rata medie a modificarii…

- Rata anuala a inflatiei a crescut usor in luna februarie, la 15,5%, fata de februarie 2022, dupa ce in ianuarie coborase la 15,1%, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). „Indicele preturilor de consum in luna februarie 2023 comparativ cu luna ianuarie 2023…

- Cresterea preturilor de consum s-a temperat usor in ianuarie 2023 fața de luna precedenta, rata anuala a inflatiei coborand de la 16,4% la 15,1%, potrivit datelor publicate marți, 14 februarie.Preturile de consum in luna ianuarie 2023 comparativ cu luna decembrie 2022 au crescut cu 0,3% pe…

- Datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS) arata ca rata anuala a inflatiei in luna ianuarie 2023 comparativ cu luna ianuarie 2022 este 15,1%. Mai mult, potrivit INS, rata anuala a inflatiei in luna decembrie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 este 16,4%. Preturile de consum…

- Pretul zaharului se afla in topul celor mai mari scumpiri inregistrate in ultimul an, cu o crestere de 62,79% in decembrie 2022 fata de decembrie 2021, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).Alte alimente care au consemnat cresteri importante de pret sunt…

- Rata anuala a inflatiei in luna decembrie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 este 16,4%, anunta vineri, 13 ianuarie, Institutul National de Statistica (INS), precizand ca preturile de consum in luna decembrie 2022 comparativ cu luna noiembrie 2022 au crescut cu 0,4%."Preturile de consum…