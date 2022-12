Stiri pe aceeasi tema

- Deși conform statisticilor publicate de INS (Institutul Național de Statistica) in luna octombrie 2022, rata anuala a inflației a scazut de la 15.88% la 15.32%, prețurile marfurilor alimentare și nealimentare au continuat sa creasca.

- Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au crescut cu 31,2% in Uniunea Europeana (UE) si cu 30,8% in zona euro, in octombrie, comparativ cu perioada similara din 2021, arata datele publicate de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat), informeaza Agerpres.

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a inregistrat o scadere peste asteptari in luna noiembrie, aceasta fiind si prima scadere a inflatiei inregistrata de zona euro dupa luna iunie 2021, dar cu toate acestea a continuat sa ramana in zona de doua cifre, transmite AFP, citat de Agerpres . Potrivit unei…

- Rata anuala a inflatiei a coborat la 15,32% in luna octombrie, de la 15,88% in septembrie, in conditiile in care preturile marfurilor alimentare au crescut cu 20,58%, cele ale marfurilor nealimentare au fost mai mari cu 14,37%, iar serviciile au fost mai scumpe cu 8,31%, conform datelor publicate vineri…

- „BNR da maine testul independentei de politic! Singura institutie din Romania care are ca obiectiv fundamental stabilitatea preturilor este BNR. In acelasi timp este singura institutie care are si instrumentele sa stabilizeze preturile acum. Preturi stabile inseamna o rata a inflatiei in jur de 2% pe…

- Romania, Bulgaria și Ungaria sunt țarile din Uniunea Europeana care au cunoscut cea mai mare creștere a prețurilor producției industriale, conform datelor publicate, vineri, de Eurostat. Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au crescut cu 41,4% in Uniunea Europeana si cu 41,9% in zona…

- In luna septembrie curent, prețurile medii de consum au crescut cu 33,97%, comparativ cu perioada respectiva a anului 2021. La produsele alimentare prețurile au crescut cu 37,12%, la marfurile nealimentare cu 22,42%, iar la serviciile prestate populatiei cu 47,25%. Conform datelor Biroului National…

- Cea mai mare creștere din UE a fost inregistrata in Ungaria, unde prețul mediu s-a majorat cu 66% in ultimele 12 luni. In Romania, prețul a crescut cu aproximativ 25%, potrivit Reuters , care citeaza datele Eurostat. Prețul painii a crescut cu aproape o cincime in Uniunea Europeana in ultimul an, in…