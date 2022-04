Inflația în România a urcat la un nivel halucinant, de 10,15% Rata anuala a inflatiei a urcat la 10,15% in luna martie 2022, de la 8,53% in februarie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,86%, cele alimentare cu 11,20%, iar serviciile cu 6,53%, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). „Preturile de consum in luna martie 2022 comparativ cu luna februarie 2022 au crescut cu 1,9%. Rata inflatiei de la inceputul anului (martie 2022 comparativ cu decembrie 2021) este 4%. Rata anuala a inflatiei in luna martie 2022 comparativ cu luna martie 2021 este 10,2%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 10,15% in luna martie 2022, de la 8,53% in februarie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,86%, cele alimentare cu 11,20%, iar serviciile cu 6,53%, potrivit datelor publicate astazi de Institutul National de Statistica (INS) .„Preturile de…

- Rata anuala a inflatiei in luna februarie 2022 a crescut la 8,5%, comparativ cu luna februarie 2021, de la 8,35% in ianuarie, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). „Preturile de consum in luna februarie 2022 comparativ cu luna ianuarie 2022 au crescut cu 0,6%.…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 8,53% in luna februarie 2022, de la 8,35% in ianuarie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 9,33%, cele alimentare cu 8,84%, iar serviciile cu 6,08%, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). “Preturile de consum…

- Rata anuala a inflatiei in luna ianuarie 2022, comparativ cu luna ianuarie 2021, a crescut la 8,4%, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS) „Preturile de consum in luna ianuarie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 au crescut cu 1,5%. Rata anuala a inflatiei…

- „Preturile de consum in luna ianuarie 2022, comparativ cu luna decembrie 2021, au crescut cu 1,5%. Rata anuala a inflatiei in luna ianuarie 2022 comparativ cu luna ianuarie 2021 este 8,4%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (ianuarie 2022 - februarie 2021) fata de precedentele 12…

- Inlația a ajuns, in luna ianuarie, la 8,35%, de la 8,19% in decembrie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,18%, cele alimentare cu 7,24%, iar serviciile cu 5,66%, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). “Preturile de consum in luna ianuarie…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 8,19% in luna decembrie 2021, de la 7,8% in noiembrie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,73%, marfurile alimentare cu 6,69%, iar serviciile cu 4,49%, potrivit datelor publicate astazi de Institutul National de Statistica (INS).„Preturile…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 8,19% in luna decembrie 2021, de la 7,8% in noiembrie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,73%, marfurile alimentare cu 6,69%, iar serviciile cu 4,49%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). „Preturile…