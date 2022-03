Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul prezidential Cosmin Marinescu afirma, intr-o postare pe blogul personal, ca masurile de salvare economica din anii pandemiei "aduc acum si nota de plata", iar "inflatia actuala este unul din costurile economice ale masurilor de lupta impotriva crizei-corona". "In functie de amploarea impactului…

- “Odata cu declansarea razboiului, prin invadarea Ucrainei de catre armata rusa in dimineata zilei de 24 februarie, toate estimarile economice s-au mutat brusc in registrul incertitudinilor, devenit imediat dominant pe majoritatea pietelor. De aici si cresterea mai rapida a preturilor, in ultimele saptamani,…

- Consilierul prezidențial Cosmin Marinescu a facut o analiza economica pe fondul invaziei Rusiei din Ucraina. „Odata cu declanșarea razboiului, prin invadarea Ucrainei de catre armata rusa in dimineața zilei de 24 februarie, toate estimarile economice s-au mutat brusc in registrul incertitudinilor, devenit…

- Indicele preturilor de consum, un indicator urmarit cu atentie de Rezerva Federala (Fed), a urcat la 7,9% in februarie, cel mai semnificativ avans anual din ianuarie 1982, dupa o crestere de pana la 7,5% in ianuarie. Este a sasea luna in care indicele depaseste 6%.Inflatia de baza (core inflation),…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat ca Romania sustine aderarea Ucrainei, a Republicii Moldova si a Georgiei la Uniunea Europeana, dar crede ca o aderare rapida este foarte greu de realizat.

- Moscova doreste demilitarizarea completa a Ucrainei, a declarat joi presedintele Dumei de Stat (camera inferioara a parlamentului rus), Viaceslav Volodin, dupa ce Rusia a declansat in zorii zilei o ofensiva impotriva acestei tari. Volodin, un aliat al presedintelui Vladimir Putin, sustine ca demilitarizarea…

- Consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, declara ca inflatia a atins cote foarte mari, nemaiintalnite in Romania de vreo 10 ani. "Din pacate, este inflatie globala care matura planeta din America si pana in Japonia", a spus Adrian Vasilescu la Antena 3.Potrivit lui Adrian Vasilescu,…

- Exista ”o mare incertitudine” cu privire la cat timp va ramane inflatia cu mult peste tinta Bancii Centrale Europene (BCE), de aproximativ 2%, a declarat Robert Holzmann, membru al Consiliului guvernatorilor BCE, intr-un interviu pentru ziarul Die Presse publicat duminica, transmite Reuters, conform…