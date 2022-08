Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei in zona euro s-a situat la 8,9- in iulie, in crestere de la 8,6- luna precedenta, in timp ce in Uniunea Europeana a urcat de la 9,6- la 9,8-, tarile membre cu cele mai ridicate rate ale inflatiei fiind Estonia, Letonia, Lituania, Cehia, Bulgaria, Ungaria, Polonia si Romania,…

- Inflația a scazut ușor in iulie, fața de luna iunie Foto: captura video. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI- Inflația a scazut ușor în iulie, fața de luna iunie, conform unui raport prezentat de Banca Naționala a României. Este vorba de doar 0,09 % însa reprezentanții…

- Prețurile de consum prinse in Indicele Prețurilor de Consum calculat de INS au urcat cu 0,8% in iunie comparativ luna mai. Astfel, rata inflației de la inceputul anului se ridica la 10%, iar cea anualizata (iunie 2022 fața de iulie 2021) a ajuns la 15,1%, conform INS. Indicele Armonizat al Prețurilor…

- Preturile locuintelor si chiriile in cele 27 de state membre ale UE si-au continuat cresterea in primul trimestru din 2022, urcand cu 10,5% si, respectiv, 1,4%, comparativ cu perioada similara din 2021, potrivit datelor publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), relateaza Agerpres.…

- Inflatia din Grecia a ajuns la 12 la suta in luna iunie, de la 10,5 la suta in mai si 9,1 la suta in aprilie, potrivit datelor publicate de Eurostat, a anuntat vineri, 1 iulie, autoritatea oficiala de statistica a Uniunii Europene.Rata este cea mai mare inregistrata in Grecia in ultimii 29…

- Creșterea prețurilor la energie a impins inflația in zona euro la un nou maxim istoric, de 8,6%, in luna iunie. Aceasta cifra record, in creștere de la 8,1% in mai, reprezinta o veste proasta pentru economia europeana, care se confrunta in prezent cu mai multe provocari in același timp: razboiul din…

- Bloomberg: Atmosfera devine sumbra la Summitul G7. Situația economica pune presiune pe unitatea europeanaSummitul G7, al celor mai puternice economii liberale, se desfașoara in 2022 sub semnul gravelor probleme cu care se confrunta economia globala.Inflația in zona euro este așteptata…

- Rata inflatiei a urcat la 14,5% in luna mai 2022, de la 13,76% in aprilie, conform datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica ( INS ). Rata anuala a inflatiei a urcat in luna mai la 14,5%, dupa ce marfurile nealimentare s-au scumpit cu 17,8%, alimentele cu 14,2%, iar serviciile cu…