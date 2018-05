Inflatia ii sfideaza in continuare pe pesedisti Pe langa majorarile salariale care au dus la micsorarea lefurilor unor categorii de bugetari, inflatia isi face si ea de cap afectand astfel buzunarele tuturor romanilor. Desi a trecut sub stricta supraveghere a doamnei premier Dancila, Institutul National de Statistica nu se potoleste ci dimpotriva, anunta ca inflatia a atins un nou record al ultimilor […] Inflatia ii sfideaza in continuare pe pesedisti is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

