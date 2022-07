Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea prețurilor la benzina și la alimente a dus luna trecuta inflația britanica la cea mai mare rata din ultimii 40 de ani, potrivit cifrelor oficiale care au sporit șansele unei creșteri de jumatate de punct procentual a ratei dobanzii Bancii Angliei luna viitoare, scrie Reuters, potrivit mediafax.…

- Rata inflatiei din Marea Britanie a atins 9,4% in luna iunie, in contextul in care preturile continua sa creasca in cel mai rapid ritm din ultimii 40 de ani, potrivit Oficiului pentru Statistici Nationale (ONS), relateaza BBC, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Australia se apropie miercuri de un nivel record de internari din cauza COVID-19, iar autoritațile au indemnat companiile sa lase personalul sa lucreze de acasa și au recomandat oamenilor sa poarte maști in interior și sa se vaccineze de urgența, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai…

- Parți ale unui ghețar s-au prabușit duminica in Alpii italieni, pe fondul unor temperaturi record, au anunțat autoritațile locale, iar presa locala a anunțat ca cel puțin șase persoane au fost ucise, scrie Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Prețurile continua sa creasca in cel mai rapid ritm din ultimii 40 de ani in Marea Britanie, informeaza BBC. Costurile alimentelor, energiei și combustibililor ating prețuri record. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Economistii BofA Securities vad o probabilitate de aproximativ 40% ca economia Statelor Unite sa intre in recesiune anul viitor, inflatia ramanand constant ridicata, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Ministrul britanic al Transporturilor, Grant Shapps, a declarat duminica ca guvernul va lucra din greu cu industria aviatiei pentru a evita repetarea haosului produs pe aeroporturi saptamana trecuta, deoarece pasagerii s-au confruntat cu intarzieri lungi si anularea a sute de zboruri, transmite Reuters.…

- Vanzarile de locuinte in Turcia au urcat in aprilie cu 38,8%, la 133.058, comparativ cu perioada similara din 2021, arata datele publicate marti de Institutul de Statistica, rusii fiind principalii cumparatori, acestia cautand un paradis financiar, transmite Reuters, relateaza Agerpres. Fii…