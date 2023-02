Stiri pe aceeasi tema

- Inflatia in Ungaria a crescut in ianuarie la 25,7% in ritm anual, maximul ultimilor 27 de ani, de la 24,5% in decembrie, stimulata de cresterea preturilor la energie, alimente si combustibili pentru gospodarii, a anuntat vineri Oficiul Central de Statistica (KSH), citat de Ziarul Financiar. Inflatia…

- Cele mai recente date privind inflația au dat mai multa incredere investitorilor pentru a trece la o abordare mai riscanta. Ca urmare, piețele globale au recuperat o parte din pierderile de anul trecut. Dar anul 2023 prezinta inca unele riscuri legate de situația economica și geopolitica generate de…

- Inflația ii afecteaza pe consumatorii ungari mai sensibil decat media europeana, ceea ce este exacerbat si de faptul ca populatia are mai puține oportunitați de a economisi, rezulta din Sondajul European Privind Plațile Consumatorilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Șomajul in Ungaria este de 3,8% și este cu mult sub media Uniunii Europene. Acest lucru a declarat vineri ministrul Dezvoltarii Economice al Ungariei, Marton Nagy, comentind ultimele date de la Oficiul Central de Statistica. Conform calculelor acestui departament, in noiembrie 2022, numarul persoanelor…

- Premierul Nicolae Ciuca a incercat joi, 15 decembrie, sa explice ca avansul semnificativ al inflației in noiembrie este cauzat de faptul ca rata anuala a inflației este calculata prin raportarea la luna similara a anului trecut.Astfel, inflația a fost ceva mai mica in noiembrie 2021, de aici…

- Inflația din Ungaria ar putea atinge o rata anuala de 25%-27% in ianuarie sau februarie, a declarat joi ministrul Dezvoltarii Economice, Marton Nagy, majorand astfel proiecția sa anterioara privind creșterea prețurilor.

- Deși rata inflației din Romania (13,4) se situeaza peste media UE, țara noastra poate reprezenta un „pol de stabilitate” in regiune la capitolul creșterii prețurilor, comparativ cu Ungaria (20%). Oricum, Europa se confrunta cu un nivel record al inflației din ultimele doua decenii.

- Majorarea facturilor la energie și a prețurilor la alimente a dus inflația britanica la un nou maxim al ultimilor 41 de ani in octombrie, potrivit datelor publicate cu o zi inainte ca ministrul de finanțe Jeremy Hunt sa anunțe majorari de taxe și reduceri