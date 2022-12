Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturi zilnice record au fost observate in mai multe locații din Europa de Vest, cu valori record pentru aceasta perioada a anului inregistrate in Austria, Elveția și Franța, precum și in mari parți ale Italiei și Spaniei, relateaza Politico . Potrivit datelor publicate marți de organismul european…

- Locuitorii din Kiev stau la rand ca sa ia apa de la cișmelele publice, dupa ce rușii au lansat 50 de rachete asupra capitalei Ucrainei. In Harkov, calatorii au ramas ore in șir blocați in metrou și in tramvaie. Compania care administreaza rețeaua electrica spune ca in curand nu va mai avea echipamentele…

- Noi imagini au fost obținut de Channel News Asia din Singapore cu momentele dinaintea inlaturarii bruște a fostului lider chinez Hu Jintao de la o ședinta a congresului Partidului Comunist, care a avut loc saptamana trecuta la Beijing, relateaza BBC. In noua inregistrare, apare Li Zhanshu, membru demisionar…

- Fata de anul trecut, platim mai mult pentru toate produsele. Daca ar fi sa facem un top al scumpirilor, vedem ca aici avem uleiul, zaharul, cartofii, dar si painea - acestea fiind produsele care s-au scumpit cel mai mult in ultimul an. Fata de aceeasi perioada a anului trecut, pe un cos de cumparaturi…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a recomandat utilizarea unui vaccin dezvoltat impotriva febrei denga de compania japoneza Takeda, deschizand astfel calea spre autorizarea celui de-al doilea ser impotriva acestei boli transmise de tantari si care cauzeaza milioane de infectari in fiecare an,a…

- Un nou val de COVID-19 pare sa se pregateasca in Europa odata cu sosirea vremii mai reci. Experții in sanatate publica avertizeaza ca ritmul lent al vaccinarii și confuzia cu privire la tipurile de vaccin disponibile vor limita probabil absorbția rapelului. Subvariantele Omicron BA.4/5 care au dominat…

- Dar exista soluții de idei de afaceri care merg bine in criza. Unii experți spun ca și cu un buget mic te poți nișa pe un business care sa atraga o clientela fidela. Experții sunt de parere ca nu este cazul ca cei care au idei bune sa renunțe la visul de a fi antreprenor […] Articolul Recesiunea, inflația…

- Serviciile de informații ale NATO au trimis un raport privind mișcarile submarinului Belgorod catre cei mai importanți aliați ai sai. Potrivit ziarului italian La Repubblica, serviciul de informații se teme ca submarinul ar putea lansa super torpila Poseidon, numita „arma apocalipsei”. Torpila este…