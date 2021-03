Inflaţia este în creştere, spre 3% Inflatia este in crestere spre 3% si este putin probabil ca BNR sa mai scada in viitorul apropiat dobanda de referinta, ceea ce inseamna ca dobanzile la lei din piata nu se vor mai reduce. Consiliul... Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Electrica a obtinut, in anul 2020, un profit net consolidat de 388 milioane lei, inregistrand o crestere de 181 milioane lei, respectiv 87,5%, comparativ cu anul precedent, potrivit unui comunicat remis vineri AGERPRES. Potrivit sursei citate, Consiliul de Administratie al Electrica a avizat…

- Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociației CFA Romania a crescut fața de luna anterioara cu 5,3 puncte pana la valoarea de 55,7 puncte (fața de aceeași luna a anului anterior, Indicatorul a scazut cu 8,0 puncte), iar analiștii financiari estimand un curs de 4,97 lei/euro pentru 12 luni.…

- Un top 5 al amenințarilor cibernetice din Uniunea Europeana, in perioada 2019-2020, actualizat joi de Consiliul UE, plaseaza pe primul loc operațiunile de malware, iar cele de tip pishing, o incercare frauduloasa de a fura datele utilizatorului, au inregistrat intr-o luna o creștere de 667%. Datele…

- Guvernul se vaintalni vineri pentru a aproba proiectele legilor bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de stat pe acest an. Premierul Florin Citu a declarat, joi, ca tinta de deficit bugetar ramane la 7,16%, precizand ca, fata de varianta publicata a proiectului, s-ar putea sa fie unele…

- Guvernul se va reuni vineri pentru a aproba proiectele legilor bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de stat pe acest an, noteaza Agerpres. Premierul Florin Cîtu a declarat, joi, ca tinta de deficit bugetar ramâne la 7,16%, precizând ca, fata de varianta publicata a proiectului,…

- Anul 2021 este unul al revenirii la normalitate, la crestere economica, insa razboiul cu pandemia nu este complet castigat, a declarat joi, Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei, la un webminar privind evolutia economiei in 2021. "2020 a fost un an foarte…

- Guvernul spera la o crestere economica de 4,3% in 2021, o revizuire in jos fata de prognoza anterioara, cand estima o creștere de 4,5%. Inflatia va ajunge la finalul anului la 2,5%, iar cursul de schimb leu/euro va fi de 4,89 in medie in 2021, arata Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, informeaza…

- Bugetul de stat pe anul 2021 va fi construit pe o creștere economica de 4,3%, o inflație de 2,5% și un curs de 4,89 lei/euro, potrivit datelor Comisiei Naționale de Strategie și Prognoza (CNSP). Instituția a publicat noul document care mentioneaza ca pe aceste cifre se va construi bugetul.Câștigul…