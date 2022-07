Stiri pe aceeasi tema

- Perspectiva economica e clar pentru toata lumea ca s-a deteriorat, dar deocamdata nu putem discuta inca de criza, de recesiune, a spus joi economistul șef al Raiffeisen Bank, Ionuț Dumitru, la o conferința de specialitate Evident ca se poate intampla orice, dar deocamdata nu avem elemente care sa ne…

- Cercetatori si profesori economisti de la universitatile din Bucuresti si Cluj au realizat un studiu privind explozia preturilor din Romania. Christian Nasulea explica, intr-un interviu pentru „Adevarul”, cum s-a ajuns aici, unde s-a gresit in tara, dar si in afara, si ce perspective sunt pe termen…

- Inflația galopanta și criza globala a costului vieții sunt in mare parte rezultatul lockdown-ului, mai degraba decat al razboiului din Ucraina, adesea blamat cu privire la situația economica mondiala, au fost informați legislatorii britanici. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Florin Citu susține ca din aprilie este posibil sa fie reduse cheltuielile de investitii, ceea ce ar reduce perspectiva de crestere economica. „Avem un cadru fiscal, bugetar, pe care l-am aprobat la inceputul anului, cu un deficit de 5,8%. Daca vom depasi acest deficit, va spun, va garantez ca inflatia…

- Desi produsele volatile au stat la baza inflatiei in trecut, cresterea preturilor este resimtita acum la nivelul unei game extinse de bunuri si servicii, iar combaterea ei este tot mai dificila, arata Radu Puiu, Financial Analyst in cadrul casei de brokeraj pe burse internationale XTB Romania.

- Inflația se apropie de 14% și probabil vom vedea niveluri și mai ridicate in lunile urmatoare. ROBOR la 3 și 6 luni sunt pe un trend de creștere, afectand ratele la creditele pe care mulți dintre noi le au la banci. Vin vremuri complicate, cu prețuri mari și dobanzi in creștere. Cum ar trebui sa ne…

- “Observ ca functionam intr-o economie din ce in ce mai precauta, vad decizii de achizitii sau de investitii care tind sa fie amanate, vad presiuni substantiale de inflatie. Lucrurile se complica pentru ca aceste presiuni nu s-au materializat inca de-a lungul intregului lant economic, dar este foarte…