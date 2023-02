Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei in luna decembrie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 este 16,4%, anunta vineri, 13 ianuarie, Institutul National de Statistica (INS), precizand ca preturile de consum in luna decembrie 2022 comparativ cu luna noiembrie 2022 au crescut cu 0,4%."Preturile de consum…

- Rata anuala a inflatiei a scazut la 16,4% in luna decembrie 2022, de la 16,8% in noiembrie, pe fondul scumpirii produselor alimentare cu 22,05%, marfurilor nealimentare cu 14,95% si a serviciilor cu 9,78%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate vineri, 13 ianuarie.In luna decembrie,…

- In luna noiembrie a anului trecut, preturile productiei industriale au crescut cu 35,1%, tendința fiind de scadere, potrivit anunțului facut miercuri de Institutul Național de Statistica. Prețurile de producție sunt adesea considerate de economiști ca un indicator principal al direcției in care se indreapta…

- Romania se numara printre cele 8 state membre ale Uniunii Europene in care inflația a continuat sa creasca luna trecuta fața de octombrie, arata datele Eurostat. Indicele a urcat in cazul țarii noastre de la 13,5 la 14,6%, arata statistica europeana, in timp ce Institutul Național de Statistica a anunțat…

- Nicolae Ciuca a fost intrebat, joi seara, despre inflatia de aperoape 17% anuntata de INS si a precizat ca procentul se refera la comparatia cu noiembrie 2021. ”In analiza pe care am facut-o cand am primit aceste cifre, a rezultat foarte clar ca, la sfarsitul anului, inflatia pe 2022 nu va depasi…

- Deși conform statisticilor publicate de INS (Institutul Național de Statistica) in luna octombrie 2022, rata anuala a inflației a scazut de la 15.88% la 15.32%, prețurile marfurilor alimentare și nealimentare au continuat sa creasca.

- In luna noiembrie, inflația a atins o valoare record, de 16,8%, dupa 15,3% in octombrie. Cel mai mult s-au scumpit marfurile alimentare, nealimentare și serviciile. Dintre marfurile alimentare, cel mai mult au crescut prețurile la faina, malai și paine. Datele au fost publicate de Institutul Național…