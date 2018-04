Inflatia, dobanzile si deficitul extern continua sa se deterioreze. Vezi cifrele in infograficul urmator!

Stiri pe aceeasi tema

- Partidul National Liberal a transmis vineri un comunicat de presa prin care a comentat declaratiile ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, potrivit carora Romania ar trebui sa isi reduca dependenta de Uniunea Europeana. PNL „considera revoltatoare” aceste afirmatii si sustine ca abordarea lui Eugen…

- In perioada ianuarie-februarie 2017, executia bugetului general consolidat s-a incheiat cu un excedent de 397,1 milioane lei, respectiv 0,05% din PIB. Veniturile bugetului general consolidat, au fost, in primele doua luni din 2018 de 42,3 miliarde lei, reprezentand 4,6% din PIB, fiind cu 21,3% mai…

- In 2017, Franta a inregistrat un deficit public mai mic decat se astepta, 2,6% din Produsul Intern Brut in loc de 2,9% din PIB cat preconizau autoritatile de la Paris, a anuntat Institutul National de Statistica, informeaza AFP. Romania inregistra in al doilea trimestru al anului trecut, cel mai mare…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a scazut in luna februarie 2018 pana la 1,3%, de la 1,6% in luna ianuarie 2018, insa cele mai mari rate anuale au fost inregistrate in Romania (3,8%), Lituania si Estonia (ambele cu 3,2%), arata datele publicate, vineri, de Oficiul European de Statistica…

- Dobanzile mai mari practicate de bancile din Romania decat cele din statele dezvoltate din Europa au acoperit o inflatie mai mare, de 44% pe 10 ani, fata de 17% in Europa, a declarat, miercuri, Florin Danescu, presedintele executiv al Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), la conferinta "Romanian Financial…

- BNR a revizuit in creștere prognoza privind inflația. Potrivit guvernatorului Mugur Isarescu, la finalul anului in curs, BNR se aștepta ca inflația sa ajunga la 3,5% și nu la 3,2% așa cum au aratat prognozele anterioare. UPDATE: “Cifrele nu arata bine. Avem o crestere a tarifului energiei electrice…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit in crestere, de la 3,2% la 3,5%, prognoza privind inflatia pentru finalul acestui an si a estimat un nivel de 3,1% pentru decembrie 2019, a anuntat, vineri, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. În noiembrie 2017, BNR a revizuit în creştere, de…

- Anul 2018 este volatil din punctul de vedere al nevoilor de finantare ale statului, ca si anii trecuti, distributia ne­voilor de finantare fiind neuniforma, cu varfuri de plata de 7-8 mld. lei, dar si luni in care sumele care ajung la scadenta sunt sub 1 mld. lei. In ianuarie, a fost cel mai mare…