- Rata anuala a inflatiei in zona euro a scazut in luna iunie, pentru a treia luna la rand, pe masura ce pretul carburantilor s-a prabusit iar avansul preturilor la alimente a incetinit, transmite Reuters.Potrivit unei estimari preliminare publicate vineri de Eurostat, rata anuala a inflatiei…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut usor in luna aprilie pana la 8,1%, de la 8,3% in luna martie, arata datele publicate de Eurostat. In Romania inflația a inregistrat o scadere mai mare, de la 12,2%, pana la 10,4%, insa nivelul este peste media europeana.

- Cresterea preturilor la consum, in zona euro, a accelerat usor, la 7% in aprilie, dupa ce in martie a fost de 6,9%, anunta marti Eurostat. Acest procent i-a surprins pe analistii de la Factset si Bloomberg, care mizau pe o stagnare la 6,9%. ”Este vorba despre o invitatie clara adresata BCE de a cntinua…

- Lituania intentioneaza sa isi decupleze reteaua energetica de cea a Rusiei pentru a-si testa capacitatea de a pune capat si ultimei legaturi energetice pe care o mai are cu Moscova, transmite agenția Bloomberg . Sambata, 22 aprilie, intre orele 11:00 a.m. și 9:00 p.m., operatorul de retea Litgrid AB…

- Rata anuala a inflatiei in UE a scazut in martie pana la 8,3%, de la 9,9% in februarie, in conditiile in care in 25 de state membre, inclusiv in Romania, indicele preturilor de consum a scazut.

- Rata anuala a inflatiei a coborat cu un punct procentual, de la 15,5% in februarie, la 14,5% in martie, potrivit datelor publicate joi, 13 aprilie, de Institutul National de Statistica. Rata inflației in martie 2022 era de 10%.Potrivit INS, in martie 2023, cel mai mult s-au scumpit zaharul (60,91%),…

- ”Cifra de afaceri din industrie, a crescut in termeni nominali, in perioada 1.I-28.II.2023, comparativ cu perioada 1.I-28.II.2022, pe ansamblu, cu 6,8%, datorita cresterii industriei prelucratoare (+7,5%). Industria extractiva a scazut cu 5,7%. Pe marile grupe industriale, cresteri ale cifrei de afaceri…

- Inflatia din zona euro a incetinit semnificativ in martie, de la 8,5% la 6,9%, deoarece preturile energiei au continuat sa scada, potrivit datelor preliminare publicate vineri de biroul european de statistica Eurostat, transmite CNBC, citat de news.ro.Principalul motiv pentru aceasta scadere cu 1,6…