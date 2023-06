Inflaţia din zona euro a încetinit peste aşteptări în luna mai Acesta este cel mai redus nivel atins de inflatie din februarie 2022. Economistii chestionati de Reuters se asteptau la o valoare de 6,3%. Inflatia de baza, excluzand energia si alimentele, a coborat, de asemenea, peste asteptari, la 5,3%, de la 5,6%. Inflatia anuala din Germania si Franta a incetinit in mai mai mult decat era prognozat, potrivit datelor publicate miercuri, deoarece preturile au scazut fata de luna precedenta. Cresterile de preturi in cele mai mari economii din zona euro sunt acum la cel mai mic nivel din ultimele 12 luni. Datele nationale au aratat si o incetinire a inflatiei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

