In decembrie, rata inflatiei a fost inregistrata la 9,2%. Energia a ramas cel mai mare generator de costuri in ianuarie, dar acestea s-au diminuat inca o data fata de nivelurile anterioare. Inflatia preturilor energiei a incetinit la aproximativ 17,2% in ianuarie, de la 25,5% in decembrie. Cu toate acestea, costurile cu alimentele au crescut usor de la 13,8% in decembrie la 14,1% in ianuarie. Regiunea cu 20 de membri a trecut prin cresteri substantiale de preturi in 2022, dupa ce invadarea Ucrainei de catre Rusia a dus la cresterea costurilor energiei si alimentelor in bloc. Cu toate acestea,…