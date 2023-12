Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis sa mentina rata dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an, a informat banca centrala printr-un comunicat, preluat de Agerpres. De asemenea, CA al BNR a hotarat pastrarea ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare…

- Preturile obligatiunilor – care se misca invers randamentelor – au crescut, pe masura ce investitorii par sa ignore comentariile conducatorilor bancii centrale conform carora majorarile ulterioare ale ratelor dobanzilor nu sunt excluse si ca este un drum lung de parcurs pentru a aduce inflatia la tinta.…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat in urcare cu 0,4%, majoritatea sectoarelor fiind in teritoriu pozitiv, cresterile fiind conduse de actiunile din domeniul sanatatii. Stoxx 600 este pe cale sa scada cu 4,6% in octombrie, potrivit datelor LSEG, pe fondul castigurilor slabe ale companiilor si…

- Comisia Europeana analizeaza o posibila prelungire a unui plafon, impus in luna februarie, la pretul gazelor naturale, pe fondul ingrijorarilor ca sabotajul conductei din Marea Baltica si conflictul din Orientul Mijlociu ar putea duce la o noua crestere a preturilor la iarna, informeaza Financial Times,…

- Indicele anual al preturilor PCE (cheltuielile de consum personal) in SUA, un indicator urmarit cu atentie de Rezerva Federala (Fed), a crescut moderat in august, in urma costului mai ridicat al benzinei, transmit AP si Reuters.In august, indicele PCE a crescut cu 3,5%, dupa un avans de 3,4% luna…

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat luni ca guvernul sau va „prelua controlul” asupra prețurilor la energie electrica pana la sfarșitul anului. „Exista un punct care este esential pentru competitivitatea noastra si pe care il vom anunta in octombrie, si anume sa preluam din nou controlul…

- Razboiul Rusiei declanșat in Ucraina - IMPACT devastator asupra economiilor din Europa Razboiul din Ucraina a redus ritmul de crestere economica si a impulsionat semnificativ inflatia in Europa, sustine Banca Nationala a Elvetiei intr-un studiu publicat vineri. Efectele negative nu se termina, ci continua…

- Produsul Intern Brut (PIB) a crescut cu 0,9% in trimestrul II al anului in curs, comparativ cu primele trei luni, iar in primul semestru s-a majorat cu 1,7% pe seria bruta si cu 2,8% pe seria ajustata sezonier raportat la perioada similara din 2022, potrivit datelor provizorii date joi publicitatii…