- Previziunile actualizate de vineri de la agentia nepartizana de supraveghere bugetara au inclus, de asemenea, o revizuire ascendenta substantiala a cresterii estimate a PIB pentru acest an, la 2,5%, de la ritmul de 0,9% anticipat in iulie. Biroul a spus ca incetinirea cresterii asteptata pentru anul…

- Capitalizarile bursiere ale companiilor globale cu megacapitalitate, in frunte cu firmele importante din domeniul tehnologiei, au crescut in noiembrie, susținute de o scadere a randamentelor din SUA.

- 38% dintre europeni nu-și permit sa manance regulat trei mese pe zi! Majoritatea sunt ingrijorați in legatura cu inflația 38% dintre europeni nu-și permit sa manance regulat trei mese pe zi! Majoritatea sunt ingrijorați in legatura cu inflația Mai mult de jumatate dintre europeni afirma ca bugetul lor…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a anunțat vineri, 10 noiembrie, ca Banca Nationala a Romaniei a mentinut la 7,5% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an, iar pentru finalul lui 2024 se estimeaza o rata a inflației de 4,8%, o ușoara creștere fața de previziunile de acum trei luni.BNR estima…

- Majoritatea economiilor europene au evitat la limita o recesiune in acest an. Creșterea a incetinit drastic, inflația a crescut. „Suntem hotarați sa aducem inflația la 2%. Potrivit previziunilor noastre, vom ajunge acolo in 2025”, a declarat prețedinta Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde. Nu…

- Inflatia din zona euro a incetinit in octombrie la un minim din ultimii doi ani, insa majorarile repetate ale dobanzii de referința de catre Banca Central Europeana au sufocat creșterea economica in țarile membre, relateaza agenția Reuters, citata de News.ro.

- Premierul Marcel Ciolacu da asigurari ca vor fi majorate toate pensiile. La 1 ianuarie, toate pensiile se maresc cu 13,5, indicele de inflatie, asta e lucru clar”, a declarat Marcel Ciolacu. Președintele PSD, a anunțat majorarea pensiilor se va face de la 1 ianuarie 2024, iar marirea va fi de 13,5%.…

- Deși cifrele arat o scadere a inflației pana la 8,8%, realitatea din teren este alta, scumpirile fiind mult mai mari decat statistica oficiala. Cheltuielile cu energia termica, detergenții și apa au fost cele care au presat cel mai mult asupra bugetelor din septembrie, potrivit datelor transmise joi…