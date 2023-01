Inflația din zona euro a coborât la 9,2% în decembrie Rata anuala a inflatiei in zona euro a incetinit in decembrie, in linie cu estimarile analistilor, a confirmat miercuri Eurostat, datorita scaderii continue a preturilor la energie, care anterior au dus-o la un nivel record. Rata anuala a inflatiei in zona euro a incetinit la 9,2% in decembrie, de la 10,1% luna precedenta. Cifra anuntata de Eurostat este similara cu estimarea preliminara publicata anterior si, prin urmare, in linie cu estimarile analistilor. Scaderea inflatiei in zona euro se explica mai ales prin faptul ca preturile la energie au inregistrat un declin de 6,5% in decembrie, dupa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

