Inflaţia din zona euro a atins un nou record în iunie, de 8,6%, faţă de intervalul similar al anului 2021 Analistii intervievati de Reuters anticipau o inflatie de 8,4%. Inflatia a ajuns la 8,1% in mai, ceea ce inseamna ca viata continua sa se scumpeasca in tarile din zona euro. Germania i-a surprins pe multi la inceputul acestei saptamani, cand a raportat o incedtinire de 0,5 puncte procentuale a inflatiei de la o luna la luna. Expertii au spus ca acest lucru s-a datorat noilor subventii guvernamentale pentru a usura impactul preturilor mai mari la energie si ca nu este inca sfarsitul cresterii preturilor. Dar atat Franta, cat si Spania au inregistrat noi recorduri de inflatie in iunie, aceasta din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

