Inflaţia din zona euro a atins un nou record în ianuarie, de 5,1% Costul vietii pentru cele 16 natiuni care impart moneda euro a crescut la 5,1% in ianuarie, in ciuda asteptarilor pentru o scadere brusca la 4,4%. Inflatia din decembrie a fost de 5,0%. Euro a atins miercuri la un maxim al sesiunii de 1,1309 dolari pe unitate, in urma informatiei. Consiliul guvernatorilor BCE se intruneste saptamana aceasta, un anunt privind politica monetara urmand sa aiba loc joi dupa-amiaza. Banca centrala a zonei euro urmeaza sa se concentreze pe inflatie, riscurile geopolitice, recenta crestere a randamentelor obligatiunilor si implicatiile acesteia asupra conditiilor de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

