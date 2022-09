Inflaţia din zona euro a atins un nou record în august. Care au fost principalele scumpiri Biroul de statistica Eurostat a transmis miercuri, 1 septembrie, ca inflatia din zona euro a atins un nou record in august, de 9,1%, si ca principalul motiv il reprezinta preturile ridicate ale energiei, transmite CNBC. Cresterea preturilor este peste asteptari, un sondaj al economistilor Reuters anticipand o inflatie de 9%. Este al noualea record consecutiv de crestere a preturilor de consum in regiune, ascensiunea incepand din noiembrie 2021. Inflatia anuala din zona euro a atins 8,9% in iulie. Energia a avut cea mai mare rata anuala a inflatiei, de 38,3%, a anuntat Eurostat… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat luni, 29 august, ca Romania, alaturi de Bulgaria și Croatia, indeplinește criteriile de aderare la Spatiul Schengen, a informat agenția Reuters, preluata de Agerpres.In discursul ținut de cancelarul german la reuniunea UE de la Praga, Scholz afirma ca „Schengen…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a atins un nou maxim istoric in luna iulie. Acest lucru mentine presiunile asupra Bancii Centrale Europene sa opteze pentru o noua majorare semnificativa a costului creditului in luna septembrie.Potrivit unei estimari preliminare publicate vineri de Eurostat,…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a atins un nou maxim istoric in luna iulie, ceea ce mentine presiunile asupra Bancii Centrale Europene sa opteze pentru o noua majorare semnificativa a costului creditului in luna septembrie, transmite Reuters. Potrivit unei estimari preliminare publicate vineri…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a atins un nou maxim istoric in luna iulie, ceea ce mentine presiunile asupra Bancii Centrale Europene sa opteze pentru o noua majorare semnificativa a costului creditului in luna septembrie, transmite Reuters citata de Agerpres. Potrivit unei estimari preliminare…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat miercuri, 13 iulie, in sedinta de Guvern, ca Romania si-a asumat toate obligatiile și ca la prima reuniune a Consiliul Justiție și Afaceri Interne, programata in octombrie, țara noastra va indeplini conditiile pentru a fi admisa in Spațiul Schengen. „In…

- Creșterea prețurilor la energie a impins inflația in zona euro la un nou maxim istoric, de 8,6%, in luna iunie. Aceasta cifra record, in creștere de la 8,1% in mai, reprezinta o veste proasta pentru economia europeana, care se confrunta in prezent cu mai multe provocari in același timp: razboiul din…

- Pentru al patrulea an consecutiv, Politia Romana, in parteneriat cu EUCPN Reteaua Europeana de Prevenire a Criminalitatii , EUROPOL si alte 24 de state din Europa, lanseaza ldquo;Ziua europeana de prevenire a furturilor din locuinta".Tarile europene participante in 2022, la EU Focus Day 2022, sunt:…