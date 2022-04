Stiri pe aceeasi tema

- Rusia este acum cea mai mare amenințare la adresa securitații noastre comune, spune premierul Nicolae Ciuca, dupa reuniunea șefilor de Guvern ai statelor aliate NATO din Europa de Sud-Est. El afirma ca alegerea Rusia de a declanșa razboiul impotriva Ucrainei a afectat grav climatul de securitate. „Alegerea…

- Preturile de consum in SUA au continuat avansul in februarie, ajungand la cea mai ridicata crestere anuala din ultimii 40 de ani, iar analistii se asteapta ca tendinta sa continue in urmatoarele luni, dupa ce invadarea Ucrainei de catre Rusia a majorat preturile petrolului si ale altor materii prime,…

- Indicele preturilor de consum, un indicator urmarit cu atentie de Rezerva Federala (Fed), a urcat la 7,9% in februarie, cel mai semnificativ avans anual din ianuarie 1982, dupa o crestere de pana la 7,5% in ianuarie. Este a sasea luna in care indicele depaseste 6%.Inflatia de baza (core inflation),…

- Indicele preturilor de consum, un indicator urmarit cu atentie de Rezerva Federala (Fed), a urcat la 7,9% in februarie, cel mai semnificativ avans anual din ianuarie 1982, dupa o crestere de pana la 7,5% in ianuarie. Este a sasea luna in care indicele depaseste 6%.Inflatia de baza (core inflation),…

- Indicele anual al preturilor PCE (cheltuielile de consum personal) in SUA, un indicator urmarit cu atentie de Rezerva Federala (Fed), a urcat la 6,1- in ianuarie, cel mai semnificativ avans anual din februarie 1982, dupa o crestere de pana la 5,8- in decembrie, transmite AP. Inflatia de baza (core inflation),…

- In timp ce toata lumea il amenința pe Vladimir Putin cu sancțiuni de ordin economic, președintele rus acționeaza deja: a interzis din februarie exportul de ingrașaminte chimice cu azot, o mișcare care va afecta fermierii din intreaga Europa și nu numai, iar care vor fi consecințe nici nu este greu de…

- Secretarul american de stat Antony Blinken și-a amplificat avertismentul împotriva unei invazii ruse a Ucrainei, spunând ca daca „o singura forța rusa suplimentara” intra în Ucraina „într-un mod agresiv”, va avea ca rezultat un raspuns puternic din partea…

- Inflatia din zona euro a accelerat in mod neasteptat in decembrie, la 5%. Analistii anticipau ca inflatia sa atinga nivelul de 4,7%. Preturile energiei, care au urcat cu 26% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, au ramas principalul motiv al accelerarii inflatiei, dar cresterea preturilor…