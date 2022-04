In martie, inflatia a ajuns la 7,4%. Vicepresedintele Bancii Centrale Europene (BCE), Luis de Guindos, a incercat joi sa-i linisteasca pe parlamentari cu privire la cresterea preturilor, spunand ca zona euro este aproape de atingerea maxima a inflatiei. Banca centrala vede presiunile asupra preturilor ca scazand in a doua jumatate a acestui an, desi se preconizeaza ca costurile energiei vor mentine inflatia relativ ridicata. Cele mai recente date referitoare la inflatie vin pe fondul ingrijorarilor cu privire la razboiul in desfasurare in Ucraina si impactul ulterior asupra aprovizionarii cu energie…