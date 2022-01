Inflaţia din zona euro a accelerat în mod neaşteptat în decembrie, la 5% Analistii anticipau ca inflatia sa atinga nivelul de 4,7%. Preturile energiei, care au urcat cu 26% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, au ramas principalul motiv al accelerarii inflatiei, dar cresterea preturilor alimentelor, serviciilor si bunurilor importante a fost cu mult peste tinta generala de inflatie a BCE, de 2%, potrivit datelor publicate vineri de biroul european de statistica, Eurostat. Odata cu revenirea activitatilor economice dupa socul pandemic de anul trecut, s-a declantat cresterea preturilor, luand prin surprindere BCE, care in urma cu cateva luni anticipa ca inflatia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

