Inflaţia din Turcia s-a apropiat luna trecută de 79%, cea mai ridicată din ultimul sfert de secol Rata anuala a inflatiei a fost de 78,62% in luna iunie, potrivit Institutului de Statistica din Turcia, depasind prognozele. Aceasta este cea mai mare valoare anuala a inflatiei din ultimii 24 de ani. Cresterea lunara a preturilor a fost de 4,95%. Cresterea preturilor de consum a lovit puternic populatia de 84 de milioane, cu putine sperante de imbunatatire pe termen scurt, ca urmare a razboiului Rusia-Ucraina, preturilor ridicate ale energiei si alimentelor si a deprecierii bruste a lirei turcesti. Preturile transporturilor au crescut cu 123,37% fata de anul precedent, iar preturile alimentelor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

