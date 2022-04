Inflaţia din Turcia a ajuns la nivelul halucinant de 61,14% Rata anuala a inflatiei in Turcia a atins un nou maxim istoric de 61,14% in luna martie, in crestere cu 5,46 puncte procentuale de la o luna la alta, agravata de razboiul din Ucraina, arata cifrele oficiale publicate luni de Institutul National de Statistica din Turcia (Tuik), informeaza AFP. Deprecierea lirei si cresterea preturilor la energie si alimente a dus inflatia la 54,4% in luna februarie, cel mai ridicat nivel din ultimii 20 de ani, in pofida reducerilor de taxe la produsele de baza si a subventiilor guvernamentale pentru unele facturi la electricitate. Invadarea Ucrainei de catre Rusia,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei in Turcia a atins un nou maxim istoric de 61,14% in luna martie, in crestere cu 5,46 puncte procentuale de la o luna la alta, agravata de razboiul din Ucraina, arata cifrele oficiale publicate luni de Institutul National de Statistica din Turcia (Tuik), informeaza AFP, scrie…

- Razboiul din Ucraina va afecta economia romaneasca și va crea dezechilibre majore, principalele victime fiind deficitul de cont și cel comercial, ceea ce va pune presiune pe cursul de schimb. Astfel, participanții la sondajul din februarie al CFA Romania anticipeaza o depreciere mai mare a leului fața…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, pare sa obțina o influența tot mai mare in negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia. Dupa incercari timide ale francezilor, se pare ca "sultanul' Erdogan reușește sa se impuna tot mai mult. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a explicat, intr-un…

- Rata inflației in Rusia a accelerat la 14,5% pana pe 18 martie, cel mai ridicat nivel din noiembrie 2015, fiind in crestere de la 12,54% in urma cu o saptamana, a anuntat miercuri Ministerul Economiei, deprecierea rublei in urma sanctiunilor afectand semnificativ preturile, transmite Reuters. Inflatia…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan i-a transmis sambata presedintelui Consiliului European, Charles Michel, ca Turcia va continua toate eforturile pentru a obtine pacea intre Ucraina si Rusia, a anuntat presedintia turca intr-o declaratie citata de Reuters. Turcia, stat membru al NATO, are granita…

- Preturile bunurilor de larg consum au crescut cu 4,81% fata de luna precedenta, potrivit Institutului de Statistica din Turcia. Indicele preturilor la producatori a crescut cu 7,22% fata de luna precedenta, inregistrand un avans anual de 105%. Importurile record de energie din ianuarie au contribuit…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, l-a demis pe seful agentiei nationale de statistica, dupa publicarea datelor anuale ale inflatiei, informeaza AFP, citand un decret publicat sambata. Seful Oficiului National de Statistica, Sait Erdal Dincer (FOTO), a fost criticat dupa ce la inceputul lunii…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca nu ar fi intelept ca Rusia sa lanseze un conflict militar in Ucraina. Insa, daca se ajunge la un razboi, Turcia va face ceea ce este necesar ca membru NATO, transmite Reuters. Erdogan a spus, intr-un interviu televizat, ca l-a invitat pe Vladimir…