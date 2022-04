Inflaţia din Rusia a atins cel mai ridicat nivel din ultimii peste 20 de ani Banca centrala a avertizat miercuri ca inflatia de consum din Rusia va continua sa se accelereze in termeni anuali din cauza efectelor de baza, spunand ca volatilitatea rublei va duce la presiunea inflationista. Inflatia saptamanala din Rusia a incetinit la 0,66% in saptamana incheiata pe 8 aprilie, de la 0,99% cu o saptamana mai devreme, ducand cresterea anuala a preturilor de consum la 10,83%, au aratat miercuri datele serviciului de statistica Rosstat, citate de Reuters. In aceeasi perioada a anului trecut, cresterea preturilor de consum a fost de 2,72%. Preturile tuturor produselor, de la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

