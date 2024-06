Inflația din România, cauza unei eventuale crize financiare Cauzele unei eventuale crize financiare Romanii cred ca tara noastra s-ar putea confrunta, in 2024, cu o criza financiara, una dintre potentialele cauze fiind inflatia, urmata de conflictele internationale si de modificarile legislative, arata rezultatele unui sondaj realizat de compania Reveal Maketing Research , la solicitarea XTB Romania, companie de tranzactionare pe bursele internationale. Potrivit unui comunicat al companiei, peste jumatate dintre respondentii chestionarului (57%) sunt de parere ca este foarte probabil ca, in anul 2024, tara noastra sa se confrunte cu o criza economica.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

