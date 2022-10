Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile de consum au crescut in luna septembrie cu 1,3% fața de august și sunt cu 15,9% peste nivelul inregistrat in septembrie 2021, arata datele Institutului Național de Statistica (INS).Alimentele s-au scumpit cu 19,12% fața de luna septembrie a anului trecut, iar marfurile nealimentare cu 16,61%,…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 15,88% in luna septembrie a acestui an, de la 15,32% in august, in conditiile in care preturile marfurilor alimentare crescut cu 19,12%, cele ale marfurilor nealimentare au fost mai mari cu 16,61%, iar serviciile au fost mai scumpe cu 8%, conform datelor publicate…

- Inflatia actuala se alimenteaza din propriul trecut, iar in perioada urmatoare ar trebui sa ne asteptam la dezinflatie, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala a Romaniei.

- Rata inflației a crescut și in luna septembrie și a incheiat trimestrul al treilea peste prognoza Bancii Naționale a Romaniei. Conform datelor Institutului Național de Statistica, in septembrie rata anuala a inflației a fost de 15,9%, fața de 15,3% in august și 15% in iulie. Este cel mai mare nivel…

- Gazele s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, in conditiile in care tarifele au fost mai mari cu 70,64- in luna august a acestui an fata de august 2021, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica. In topul marfurilor nealimentare care au consemnat cele mai mari cresteri de…

- Rata anuala a inflației a scazut in luna iulie la 14,96% de la 15,1% in iunie, conform datelor publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). Marfurile nealimentare au inregistrat o creștere de preț de 16,59%, alimentele s-au scumpit cu 16,05%, iar serviciile au consemnat o majorare de 8,33%,…