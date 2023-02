Inflaţia din Marea Britanie a scăzut în ianuarie pentru a treia lună consecutiv, ajungând la 10,1% Economistii chestionati de Reuters au estimat ca inflatia va incetini la 10,3%, dupa ce rata a coborat la 10,5% in decembrie. Inflatia a incetinit constant de cand a atins un maxim din ultimii 41 de ani, de 11,1%, in octombrie. IPC de baza, care nu include alimente, energie, alcool sau tutun, a fost de 5,3%, fata de 5,8% in decembrie, potrivit ONS. Agentia a spus ca cea mai mare contributie la cresterea preturilor a venit din partea costurilor pentru locuinte, gaze si electricitate, alimente si bauturi nealcoolice, in timp ce cele mai mari scaderi ale preturilor au fost in transporturi si restaurante… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

